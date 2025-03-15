تقرير: الترجي يقرر إقالة ريجيكامب.. وأبرز المرشحين لخلافته

كشفت تقارير صحفية تونسية عن استقرار إدارة نادي الترجي على رحيل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب عن تدريب الفريق.

وأعلن الترجي في نوفمبر الماضي تعاقده مع ريجيكامب خلفا للبرتغالي ميجيل كاردوزو الذي انتقل لتدريب صنداونز.

وبحسب صحيفة الشروق التونسية، فإن إدارة الترجي قررت رحيل لورينت ريجيكامب عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

وأوضحت التقارير أن الثنائي التونسي، محمد الساحلي وماهر الكنزاري أبرز المرشحين لخلافة المدرب الروماني.

ريجيكامب قاد الترجي خلال 24 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 6 وخسر مباراتين.

الترجي يستعد لمواجهة صنداونز ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما يستعد للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025.

يذكر أن ريجيكامب خلال مسيرته، درب الهلال وأهلي جدة والشباب في السعودية والوحدة الاماراتي.

كما ارتبط اسمه بتدريب الزمالك من قبل.