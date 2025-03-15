في الجول يكشف حكام مباراتي الأهلي ضد الهلال في أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حكام مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي ضد الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي ذهابا يوم 1 أبريل المقبل في القاهرة ويحل ضيفا على الهلال إيابا يوم 8 أبريل. (تعرف على المواعيد والملاعب من هنا)

ويكشف FilGoal.com الطواقم التحكيمية للمباراتين المرتقبتين.

الذهاب

سيدير الموريتاني دحان بيدا مباراة الذهاب بين الفريقين.

ويعاونه جيرسون دوس سانتوس وإيفنيلدو ميريليس من أنجولا، ويتواجد عبد العزيز بوه كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو تتواجد ليتيسا أنتونيلا من إيستواني وتعاونها ديانا شيكوتشيا من زامبيا.

وسبق للموريتاني أن أدار 3 مباريات للأهلي من قبل، الأولى ضد الهلال السوداني وخسرها الأهلي 1-0، والثانية انتصر فيها الأهلي 1-0 على الترجي.

وأخيرا التعادل 2-2 مع سيمبا التنزاني في افتتاح الدوري الإفريقي.

الإياب

وفي مباراة الإياب سيدير الجابوني بيير جيسلان أوتشو المباراة ويعاونه كل من سورو فاتسواني من ليسوتو وبوريس ديستوجا من الجابون.

ويتواجد الجابوني تانجوي باتريس كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو تتواجد ماريا ريفيت من موريشيوس والكاميرونية كارين فومو.

وأدار الجابوني مباراة واحدة للأهلي من قبل خسرها من اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي السوبر الإفريقي 2023-24.

تاريخ المواجهات

هذه هي سابع نسخة في دوري أبطال إفريقيا تجمع بين الفريقين، وسيخوضا المباراتين رقم 13 و14 في تاريخهما القاري.

المواجهة الأولى على الإطلاق وقعت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987، وانتهى الذهاب في السودان بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلي بلقبه الثاني في تاريخه، بحسم الإياب 2-0.

الهدف الأول في هذه الليلة سجله جمال الثعلب لاعب السودان بالخطأ، بينما أضاف أيمن شوقى الهدف الثانى بضربة رأس.

أما المواجهة الثانية فأتت بعد طول انتظار في دور الـ 32 لنسخة 2004، وشهدت خسارة الأهلي ذهابا في السودان بهدف ريتشارد جستين، وتعادلا في مصر 0-0، ومنذ ذلك الحين لم يلتقي الأهلي والهلال في أي دور إقصائي مرة أخرى.

ومنذ ذلك الوقت تكرر اللقاء في 4 نسخ ولكن جميعهم في دور المجموعات، فحين كان ربع النهائي بنظام المجموعات في 2007 فاز الأهلي في القاهرة 2-0، وخسر في السودان 3-0.

وفي نسخة 2020 تجدد الموعد في دور الـ 16 بدور المجموعات، ليفوز الأهلي ذهابًا 2-1 ويتعادلا 1-1 في السودان.

وتكرر اللقاء في نسخة 2022، ليفوز الأهلي في مصر 1-0، ويتعادلا سلبيا في السودان.

وأخيرًا في نسخة 2023، فاز الهلال في السودان 1-0، وحسم الأهلي الإياب بثلاثية دون رد.

إجمالا جمع الفريقين 12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي 5 مرات، وفاز الهلال 3، وتعادلا في 4 مباريات.

أما على مستوى الأهداف، سجل الأهلي 11 هدفا، وتلقى 7.