قائمة تونس - عودة الجزيري ضمن خيارات الطرابلسي الأولى لتصفيات كأس العالم 2026

اختار سامي الطرابلسي المدير الفني الجديد لـ منتخب تونس ضم سيف الجزيري مهاجم الزمالك للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن الطرابلسي قائمته الأولى لنسور قرطاج استعدادا لمواجهتي ليبيريا ومالاوي، بعدما تولى المسؤولية خلفا لفوزي البنزرتي.

وعاد الجزيري لقائمة تونس بعدما غاب في المعسكر الأخير خلال شهر نوفمبر الماضي خلال مواجهتي مدغشقر وجامبيا.

وجاءت قائمة نسور قرطاج

حراسة المرمى: سامي هلال (الملعب التونسي) - أيمن دحمان (الصفاقسي) - عبد السلام الحلاوي )الاتحاد المنستيري(

الدفاع: محمود غربال (الاتحاد المنستيري) - ديلان برون (ساليرنتينا الإيطالي) - مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) - نادر الغندري (أخمات جروزني الروسي) - حمزة بن عبدة (الإفريقي) - حسام حسن بن رمضان (الترجي الجرجيسي) - منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) - علي العبدي (نيس الفرنسي)

الوسط: فرجاني ساسي (الغرافة القطري) - عيسى العيدوني (الوكرة القطري) - إلياس سخيري (فرانكفورت الألماني) - حنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي) - محمد علي بن رمضان (فرينفاروتشي المجري) - أنيس بن سليمان (نورويتش سيتي الإنجليزي)

الهجوم: فراس شواط (الصفاقسي التونسي) - عمر العيوني (هاكن السويدي) - سيف الجزيري (الزمالك) - نعيم السليتي (الشمال القطري) - حازم المستوري (الاتحاد المنستيري) - حمزة الخضراوي (الإفريقي) - إلياس عاشوري (كوبنهاجن الدنماركي) - إلياس سعد (سانت باولي الألماني) - سيف الله اللطيف (تيفنتي الهولندي)

🇹🇳 OFFICIEL — LA LISTE DES CONVOQUÉS Voici les joueurs retenus pour représenter nos couleurs lors des deux prochaines rencontres.#AiglesDeCarthage pic.twitter.com/IAxoGIFSK0 — FTF (@FTF_OFFICIELLE) March 13, 2025

ويلتقي منتخب تونس مع ليبيريا في التاسع عشر من مارس الجاري، ثم يستضيف مالاوي في رداس يوم 24 مارس أيضا.

ويتصدر منتخب تونس الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن ناميبيا.

وخاض الجزيري 37 مباراة دولية بقميص تونس سجل 10 أهداف وصنع 1.