استقالة طلعت يوسف من تدريب الاتحاد.. وقرار من الإدارة تجاه اللاعبين

أعلن نادي الاتحاد السكندري رحيل طلعت يوسف المدير الفني للفريق بشكل رسمي.

طلعت يوسف النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وكشف الاتحاد السكندري عن تقدم طلعت يوسف باستقالته من تدريب الفريق، والنادي بدوره قبل الاستقالة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في الفريق.

مع إيقاف المستحقات المالية للاعبين لحين تحسن نتائج الفريق في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما خسر الاتحاد السكندري من الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية للدوري، ضمن مرحلة المنافسة على النجاة من الهبوط.

وتولى طلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم، فاز مرتين وتعادل 3 مرات، وخسر في 5 مباريات.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بمجموعة الهبوط برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن زد صاحب متصدر المجموعة.