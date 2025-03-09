انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(1) أرسنال.. تعادل الفريقين

أرقام كارثية لثلاثي المهدد بالهبوط في الدوري الإنجليزي

أرتيتا: مانشستر يونايتد لم يرغب في اللعب.. وفتحنا باب الخسارة بأنفسنا

أموريم: علينا عدم اللعب بهذه الطريقة لأننا مانشستر يونايتد

في مصلحة ليفربول.. تعادل بين مانشستر يونايتد وأرسنال

زميله السابق: صلاح كان يحلم دوما باللعب في ليفربول.. هو يعيش حلمه حاليا