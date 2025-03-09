التشكيل – خماسي دفاعي لـ مانشستر يونايتد.. وميرينو يقود هجوم أرسنال

الأحد، 09 مارس 2025 - 17:30

كتب : FilGoal

ميكيل ميرينو يحتفل بهدف أرسنال ضد ليستر سيتي

يواصل روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد الاعتماد على خماسي دفاعي لفريقه وذلك أمام أرسنال.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أولد ترافورد.

وجاء تشكيل مانشستر يوناتيد كالآتي:

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المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: نصير مزراوي – فيكتور ليندلوف – ماتياس دي ليخت – ليني يورو – ديوجو دالوت

الوسط: برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن – كاسيميرو

الهجوم: جوشوا زيركزي – أليخاندرو جارناتشو

على الجانب الآخر يستمر اعتماد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على ميكيل ميرينو لاعب الوسط في مركز قلب الهجوم لغياب المهاجمين في فريقه.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تمبر – ويليام ساليبا – جابريال – ريكاردو كالافيوري

الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: إيثان نوانيري – ميكيل ميرينو – تروسارد

ويحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ15 برصيد 33 نقطة.

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