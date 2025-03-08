انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (3)-(1) ساوثامبتون.. فوز جديد لرفاق صلاح

السبت، 08 مارس 2025 - 16:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

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نهاية المباراة بفوز ليفربول

ق 86: ركلة جزاااء لليفربول

ق 85: مراجعة ركلة جزاء محتملة لليفربول

ق 55: جوووووول صلاح

ق 52: ركلة جزاااء بعد عرقلة نونيز

ق 50: جوووول داروين والتعادل

ق 45: جوووول أول سمالبون

ق 25: فرصة خطيرة لليفربول عن طريق ريان

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي ساوثامبتون محمد صلاح
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