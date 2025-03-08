انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (3)-(1) ساوثامبتون.. فوز جديد لرفاق صلاح
السبت، 08 مارس 2025 - 16:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول
ق 86: ركلة جزاااء لليفربول
ق 85: مراجعة ركلة جزاء محتملة لليفربول
ق 55: جوووووول صلاح
ق 52: ركلة جزاااء بعد عرقلة نونيز
ق 50: جوووول داروين والتعادل
ق 45: جوووول أول سمالبون
ق 25: فرصة خطيرة لليفربول عن طريق ريان
انطلاق المباراة
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