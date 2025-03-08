انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (3)-(1) ساوثامبتون.. فوز جديد لرفاق صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز ليفربول

ق 86: ركلة جزاااء لليفربول

ق 85: مراجعة ركلة جزاء محتملة لليفربول

ق 55: جوووووول صلاح

ق 52: ركلة جزاااء بعد عرقلة نونيز

ق 50: جوووول داروين والتعادل

ق 45: جوووول أول سمالبون

ق 25: فرصة خطيرة لليفربول عن طريق ريان

انطلاق المباراة