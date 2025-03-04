كرة سلة - الاتحاد السكندري يتعاقد مع محترف الزمالك السابق

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 14:11

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد - كرة سلة

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي البورتريكي الجنسية، كايل فيناليس للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة.

وأعلن الاتحاد توقيع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل و بنود التعاقد الخاصة به بعد إعجاب الجهاز الفني بقيادة أحمد عمر بقدراته الفنية والمهارية .

ويلعب فيناليس في مركز "بوينت جارد" وهو صانع الألعاب في كرة السلة.

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وسبق لكايل فيناليس اللعب بصفوف نادي الزمالك قبل أن يرحل في شهر يناير الماضي. (طالع التفاصيل)

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ويمتلك صاحب الـ32 عاماً سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له اللعب في الدوري الروسي والفرنسي والليتواني والبورتوريكي.

ويشارك الاتحاد السكندري بطل الدوري المصري للمرة الأولى في بطولة TheBAL التي تقام برعاية NBA.

ولأول مرة تستضيف مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا منافسات الأدوار الإقصائية والنهائي بعد إقامتها في كيجالي بدولة رواندا في النسخ السابقة.

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