خبر في الجول - بعد عودته للتدريبات.. اتفاق جديد بين الزمالك ومحترف السلة وموعد رحيله

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 22:38

كتب : محمد سمير

كايل فيناليس - الزمالك - كرة سلة

توصل نادي الزمالك لاتفاق جديد مع كايل فيناليس محترف الفريق لكرة السلة.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق برحيل اللاعب وفسخ تعاقده بالتراضي بسبب أزمة المستحقات المتأخرة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد عاد لتدريبات فريق السلة بصورة طبيعية بعدما توصل لاتفاق جديد.

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واتفق مسئولوا الزمالك مع فيناليس على الحصول على مستحقاته المتأخرة في شهر يناير الجاري.

كما تم الاتفاق على رحيل اللاعب لكن بنهاية الشهر الجاري وقبل انطلاق التوقف الدولي، على أن يستمر بصورة طبيعية في مباريات هذا الشهر.

وكان كايل قد غاب عن مواجهة الزمالك ضد سبورتنج في مباراة المركز الثالث لدوري المرتبط لكرة السلة.

وخسر الزمالك المركز الثالث لصالح سبورتنج بالخسارة بنتيجة 69-67 في لقاء الكبار.

وانتظم البورتوريكي في تدريبات الزمالك الجماعية في نوفمبر الماضي عقب انضمامه لصفوف الفريق.

وجاء التعاقد مع كايل فيناليس بناء على طلب وائل بدر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، وطارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة.

ويمتلك صاحب الـ32 عاماً سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له اللعب في الدوري الروسي والفرنسي والليتواني، وكانت أخر تجاربه في الدوري البورتوريكي.

ويلعب فيناليس في مركز "بوينت جارد" وهو صانع الألعاب في كرة السلة.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك عن نجاحه في رفع عقوبة الإيقاف عن المشاركة في الدوري الإفريقي لكرة السلة "BAL".

ويحق للزمالك المشاركة في أي نسخة مقبلة من BAL في حالة تتويجه بالدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد توج بالنسخة الأولى من BAL قبل أن يخسر بنصف نهائي النسخة الثانية ويحصل على المركز الثالث.

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