محمد الحنفي حكما لمباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري

سيدير محمد الحنفي مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري تحكيميا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في إطار مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.

وستقام المباراة في السابعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية

وسيقود محمد الحنفي المباراة، ويعاونه أحمد توفيق ومصطفى عطية، وسيد شعبان حكما رابعا.

وسيتواجد عبد العزيز السيد على تقنية الفيديو ويعاونه محمد عبد العزيز.

ويتواجد رمضان صبحي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد. (طالع التفاصيل)

بينما يتواجد يوسف أسامة نبيه على رأس قائمة بيراميدز لخوض اللقاء. (طالع التفاصيل)

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

فيما يتواجد الاتحاد في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.