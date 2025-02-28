محمد الحنفي حكما لمباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - محمد الحنفي

سيدير محمد الحنفي مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري تحكيميا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في إطار مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.

وستقام المباراة في السابعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية

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وسيقود محمد الحنفي المباراة، ويعاونه أحمد توفيق ومصطفى عطية، وسيد شعبان حكما رابعا.

وسيتواجد عبد العزيز السيد على تقنية الفيديو ويعاونه محمد عبد العزيز.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏မိန္တတော်းခ KOPnAΝA دوري القسم الأول <دوري <نايل الجولة 16 اد الإسكندرية فبراير الجمعة بيراميدز . الاتحاد السكندري 7:00 مساعد حم حكمماعدة 1 أحمد توفیق م ساحة مساعد 2 محمد الحنفي مصطفی عطية ارابع شعبان سيد سيدشعبان בב VAR مساعد محمد عبد العزيز VAR عبد العزيز السيد ساد ΟΓΔ دانون PUMA ACUD Carrier المتحده‏'‏

ويتواجد رمضان صبحي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد. (طالع التفاصيل)

بينما يتواجد يوسف أسامة نبيه على رأس قائمة بيراميدز لخوض اللقاء. (طالع التفاصيل)

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

فيما يتواجد الاتحاد في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري
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