قائمة الاتحاد - شكري نجيب ويوسف أسامة في الهجوم.. و8 غيابات أمام بيراميدز

الخميس، 27 فبراير 2025 - 19:41

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - سمير فكري

أعلن طلعت يوسف قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز في تمام السابعة مساء الجمعة على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف خلف الأهلي المتصدر.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: المهدي سليمان - صبحي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم - محمد المغربي - محمود متولي - أحمد الشيمي - أحمد أيمن

الوسط: مؤمن شريف - سمير فكري - كريم الديب - محمد فارس - عبد الغني محمد - إسلام سمير - مورو ساليفو - إسلام مرزوق - أدهم علاء

الهجوم: إيمانويل ابيه - شكري نجيب - يوسف أسامة نبيه - فادي فريد

ويغيب عن الفريق بسبب الإصابة: عبد الله بكرى - هشام بلحه - ناصر ناصر - عمرو جمعة - عمر الوحش - مروان داوود - محمود علاء.

فيما يغيب محمود شبانة مدافع زعيم الثغر نتيجة الإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

ويسعى بيراميدز لاستعادة صدارة الدوري أمام الاتحاد، فيما يسعى زعيم الثغر للفوز من أجل الحفاظ على آماله في في التواجد ضمن المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب، وتفادي المنافشة ضمن مجموعة الهبوط.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم من دور واحد 17 جولة، ليتأهل التسعة الأوائل لخوض مباريات ضمن المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب، فيما تخوض الفرق التسعة الأخرى منافسة للهروب من الهبوط.

الاتحاد السكندري يلتقي في الجولة الأخيرة أمام سموحة، فيما يواجه بيراميدز منافسه سيراميكا كليوباترا.

الاتحاد السكندري بيراميدز الدوري
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