قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وإبراهيم عادل وماييلي في الهجوم أمام الاتحاد السكندري

الخميس، 27 فبراير 2025 - 19:14

كتب : بسام أبو بكر

رمضان صبحي - بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في السابعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة ١٦ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
التجربة الثالثة - مودرن سبورت يعلن عبد الظاهر السقا مدير رياضيا خلفا لعبد الحليم علي البنك الأهلي يتفادى الخسارة أمام طلائع الجيش في 90+ الظهور الأول لـ بوجلبان.. المصري يحقق الفوز الأكبر ويطيح بـ سموحة إلى مجموعة الهبوط الزمالك يشكو شوبير ويطالب بمنع ظهوره على الفضائيات

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

فيما يتواجد الاتحاد في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

بيراميدز الاتحاد السكندري
نرشح لكم
غياب ثنائي الزمالك ضد إنبي لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا الدرجة الثانية - 18 فريقا يحسمون التأهل لدورة الترقي.. وموعد إقامتها الثالث في ترتيب الهدافين.. ناصر منسي يسجل سابع أهدافه الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين قائمة الاتحاد - شكري نجيب ويوسف أسامة في الهجوم.. و8 غيابات أمام بيراميدز خبر في الجول – بوجلبان يرحب بإقامة معسكر لـ المصري في بورسعيد خبر في الجول – مكافأة فورية من كامل أبو علي للاعبي المصري بعد لقاء سموحة
أخر الأخبار
غياب ثنائي الزمالك ضد إنبي 31 ثاتيه | الدوري المصري
لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا 5 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه يسجل ويقود الريان لتخطي العربي.. وحمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة 11 دقيقة | المحترفون
الاتحاد الفلسطيني: فوجئنا بموقف العراق.. ونتمسك بملعبنا الذي ناضلنا من أجله 31 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري 40 دقيقة | كرة يد
الدرجة الثانية - 18 فريقا يحسمون التأهل لدورة الترقي.. وموعد إقامتها 55 دقيقة | القسم الثاني
الرجل الأكثر جنونا من كرويف.. عن فرانس هوك صانع علم حراسة المرمى 59 دقيقة | تقرير في الجول
الثالث في ترتيب الهدافين.. ناصر منسي يسجل سابع أهدافه ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي 3 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 4 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف