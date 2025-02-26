تشكيل أرسنال - جورجينو أساسي أمام نوتنجهام.. ومورينو يقود الهجوم

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بجورجينو في وسط الملعب أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

ويحل نوتنجهام ضيفا على أرسنال ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويستمر ميكيل ميرينو في مركز المهاجم الصريح في ظل غياب جابرييل جيسوس وكاي هافريتز حتى نهاية الموسم.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حارس المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر – ويليام ساليبا – جابريال – ريكاردو كالافيوري

الوسط: جورجينو – مارتن أوديجارد – ديكلان رايس

الهجوم: إيثان نوانيري – ميكيل ميرينو – لياندرو تروسارد

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ليفربول الذي خاض مباراة زائدة.

بينما نوتنجهام في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

وتعرض نوتنجهام للخسارة في آخر مباراتين خاضهم بالدوري الإنجليزي.