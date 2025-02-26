مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول موقف مستحقات قضية عمر لعيوني

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 19:51

كتب : أحمد الخولي

عمر لعيوني - بيراميدز - المصري

كشف مصدر من نادي بيراميدز تسديد مستحقات قضية التونسي عمر لعيوني في وقت سابق.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف نادي بيراميدز عن قيد اللاعبين في فترات الانتقالات المقبلة.

وقال مصدر من نادي بيراميدز لـ FilGoal.com: "بيراميدز قام بتسوية مستحقات قضية عمر لعيوني منذ نوفمبر الماضي".

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وأوضح "تم تسديد كافة المستحقات التي تم الحكم بها من المحكمة الرياضية الدولية".

وكان مصدر من نادي بيراميدز لـ FilGoal.com في وقت سابق أن إيقاف القيد بسبب النيجيري صامويل أوجو الذي لم يتمكن من إصدار جواز السفر الإلكتروني الخاص به على موقع فيفا. (مزيد من التفاصيل)

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف نادي بيراميدز عن قيد اللاعبين في فترات الانتقالات المقبلة.

وجاء إيقاف بيراميدز عن القيد لأجل غير مسمى دون تحديد مدة، وذلك لحين حل الأزمة التي أدت لإيقاف القيد.

وبذلك يصبح عدد الأندية المصرية الموقوفة من القيد 5 وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي الأندية المصرية الموقوفة من القيد كالآتي: فاركو – إيسترن كومباني – أسوان – الإسماعيلي – بيراميدز.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد مرور 15 جولة بالتساوي مع الأهلي الذي لعب مباراة زائدة.

بيراميدز عمر لعيوني إيقاف القيد
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