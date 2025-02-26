مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف القيد ليس بسبب لعيوني.. ولكن لخطأ في جواز سفر صامويل أوجو

أوضح مصدر مسؤول من نادي بيراميدز كواليس إيقاف ناديه عن القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم يتم إيقاف القيد عن بيراميدز بسبب مستحقات التونسي عمر لعيوني كما يقال، ولكن بسبب اللاعب الشاب النيجيري صامويل أوجو الذي لم يتمكن من إصدار جواز السفر الإلكتروني الخاص به على موقع فيفا مما أدى إلى إيقاف ناديه الأصلي وهو بيراميدز لأن اللاعب معار للجونة".

وأضاف "إصدار جواز سفر إلكتروني للاعبين هو إجراء جديد يتم تنفيذه من جانب فيفا للاعبين الذين يتحولون من اللعب في صفوف الشباب إلى لاعب محترف وهو ما ينطبق على لاعب بيراميدز، وهو إجراء جديد يتبع لأول مرة في الكرة العالمية".

وأكمل "اعتبر فيفا فشل اللاعب في استخراج جوازه الإلكتروني، وتنفيذ إجراءاته على موقع فيفا، مسئولية تقع على عاتق ناديه الأصلي بيراميدز لذلك قرر فيفا وضع النادي في قائمة الموقوف قيدهم لحين حل هذه المشكلة".

وأتم تصريحاته "كل ما يثار عن إيقاف القيد الصيفي لنادي بيراميدز بسبب قضية التونسي عمر لعيوني ليس له أساس من الصحة، وبعد حل مشكلة اللاعب الشاب سيتم رفع اسم بيراميدز من قائمة الأندية الممنوعة من القيد".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف نادي بيراميدز عن قيد اللاعبين في فترات الانتقالات المقبلة.

وجاء إيقاف بيراميدز عن القيد لأجل غير مسمى دون تحديد مدة، وذلك لحين حل الأزمة التي أدت لإيقاف القيد.

وبذلك يصبح عدد الأندية المصرية الموقوفة من القيد 5 وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي الأندية المصرية الموقوفة من القيد كالآتي: فاركو – إيسترن كومباني – أسوان – الإسماعيلي – بيراميدز.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد مرور 15 جولة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.