انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (4)-(0) ساوثامبتون.. فوز الأزرق

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد ساوثامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز تشيلسي 4-0

ق 78: جووووول كوكوريا والرابع

ق 44: جوووول ليفي كولويل

ق 37: جوووول بيدرو نيتو والثاني

ق 24: جووووول نكونكو والأول

ق 23: بالمر يهدر أمام المرمى بغرابة

انطلاق المباراة

تشيلسي ساوثامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشيلسي يستعيد الانتصارات برباعية أمام ساوثامبتون الأخير تشكيل تشيلسي – نكونكو يقود الهجوم أمام ساوثامبتون أحمد حسن يرد على تصريحات كاراجر بلهجة شديدة مؤتمر جوارديولا عن تأثير مرموش وخوسانوف.. وموقف هالاند أمام توتنام تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 26 جولة إيدي هاو: نحتاج لتقديم مباراة مثالية أمام ليفربول.. وهو موقف تونالي وبوتمان سلوت يوضح فرص ماك أليستر من المشاركة ضد نيوكاسل.. وموقف مدافعه أرتيتا: فريق بظروفنا كاد ليكون في وسط الجدول.. وهذه مستجدات إصابة ساكا ومارتينيلي
أخر الأخبار
ريمونتادا هنا وهناك.. أتليتكو يخطف تعادلا قاتلا أمام برشلونة 4-4 في كأس إسبانيا 2 ساعة | الدوري الإسباني
حمد إبراهيم: تقدم باستقالتي 3 مرات.. وتأثرنا برحيل الساعي وعبد الرحمن مجدي 2 ساعة | الكرة المصرية
دربي جديد.. إنتر يهزم لاتسيو بثنائية ويصعد لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يستعيد الانتصارات برباعية أمام ساوثامبتون الأخير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ستيلينبوش: الزمالك أحد عمالقة إفريقيا لكننا نعرف كيف سنفوز عليه 3 ساعة | الكرة المصرية
محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
دياب: لم يوجهنا أحد بشأن العقوبات.. والرابطة تتعامل مع جميع الملفات بحيادية وشفافية 3 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الدربي يقترب.. الزمالك يهزم طلائع الجيش في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري 3 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي