الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة حرس الحدود

اختتم فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري.

ويحل الأهلي ضيفا على حرس الحدود في تمام الرابعة عصر غدا الأربعاء على استاد برج العرب.

واشتمل مران الأهلي على جزء بدني خفيف ثم تنفيذ الجوانب الخططية في تقسيمة الكرة.

وواصل مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اجتماعاته مع معاونيه على هامش المران من أجل مواصلة التحضير لمباراة الغد.

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء للدخول في معسكر بأحد الفنادق القريبة من استاد برج العرب، استعدادًا لمباراة حرس الحدود.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة.

ويبتعد الأهلي بـ 3 نقاط عن بيراميدز متصدر الترتيب، كما يبتعد بـ 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 15.