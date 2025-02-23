تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي في غياب هالاند ضد ليفربول

الأحد، 23 فبراير 2025 - 17:18

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

يقود عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي ضد ليفربول في غياب إيرلينج هالاند للإصابة.

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي شهد استمرار غياب إيرلينج هالاند للإصابة للمباراة الثانية على التوالي.

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من جهة أخرى، يبدأ عمر مرموش كمهاجم صريح مجددا لتعويض هالاند، وبجانبه فيل فودين، وجيريمي دوكو.

ويتواجد كيفين دي بروين في وسط الملعب بجانب نيكو ويليامز، وسافينيو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – ناثان أكي – يوشكو جفارديول.

الوسط: نيكو جونزاليس – كيفين دي بروين – سافينيو.

الهجوم: فيل فودين – عمر مرموش – جيريمي دوكو.

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي عمر مرموش
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