بين النسر والمحارب.. دخلتا جماهير الأهلي والزمالك في القمة

السبت، 22 فبراير 2025 - 19:36

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري

تقام حاليا مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها دخلة من جماهير كلا الفريقين.

الدخلة الأولى كانت لجماهير الأهلي والتي رفعت لافتة كتب عليها اعتاد على خوض العوائق ليقضي على كل المعارك مع تشكيل صورة نسر في إشارة لشعار الفريق الأحمر.

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بينما الدخلة الثانية كانت من قبل جماهير الزمالك والتي شكلت صورة محارب من العصور الوسطى وكتب عليها كلمة “FIGHT” أو قاتل.

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ولا تزال النتيجة تشير إلى التعادل بدون أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث.

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