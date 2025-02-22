إبسويتش يخسر من توتنام بمشاركة سام كبديل.. وفوز كبير لبرايتون على ساوثامبتون

السبت، 22 فبراير 2025 - 19:24

كتب : FilGoal

توتنام ضد إبسويتش تاون

حقق توتنام الفوز على إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت عودة سام مرسي للمشاركة بعد الغياب عن المباراة الماضية بسبب الإصابة.

وشارك مرسي كبديل في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

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تقدم توتنام بالهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق برينان جونسون مستغلا عرضية من هيونج مين سون داخل منطقة الجزاء.

وأضاف جونسون الهدف الثاني في الدقيقة 26 بنفس الطريقة بعد عرضية من سون.

وقلص إبسويتش الفارق عن طريق أوماري هاتشينسون في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني سجل دجيد سبينس الهدف الثال لتوتنام بصناعة من جيمس ماديسون.

وأنهى كولويفسكي رباعية توتنام في الدقيقة 84 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد توتنام للنقطة 33 في المركز 12، بينما توقف رصيد إبسويتش عند النقطة 17 في المركز 18 المؤدي للهبوط.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز ولفرهامبتون على بورنموث بهدف دون رد.

وشهدت المباراة طرد إليا زابارني لاعب بورنموث في الدقيقة 31.

وسجل ماتيوس كونيا هدف فوز ولفرهامبتون في الدقيقة 36 بعد تمريرة من مارشال مونيتسي.

وفاز برايتون على ساوثامبتون بأربعة أهداف دون رد.

سجل رباعية برايتون كل من جواو بيدرو وجيورجينيو روتر وكارو ميتوما وجاك هينشيلوود.

وفي آخر مباريات ذلك التوقيت فاز كريستال بالاس خارج ملعبه على فولام بهدفين دون رد.

سجل كريستال بالاس الهدف الأول في الدقيقة 37 عن طريق يواكيم أنديرسين بالخطأ في مرماه.

وأضاف دانييل مونوز الهدف الثاني في الدقيقة 66.

توتنام إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي الممتاز
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