انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (2)-(2) يونايتد.. تعادل مثير

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 94: ركلة جزااااء لإيفرتون بعد عرقلة أشلي يونج من قبل هاري ماجواير

ق 80: جووووووول الثاني من أوجارتي

ق 72: جوووول برونو والأول لمانشستر من ركلة حرة مباشرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدفين

ق 33: جووووووووول عبد الله دوكوريه والثاني

ق 20: جوووول أول من بيتو

انطلاق المباراة