هاني سعيد: نأمل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يأمل هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز في تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الأهلي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز للجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال المدير الرياضي لـ بيراميدز عبر المركز الإعلامي للنادي: "المسؤولية كبيرة على النادي بوصفه يمثل مصر في البطولة، ويسعى بكل تأكيد لتشريف كرة القدم المصرية".

وأضاف "أتمنى أن يكون نهائي البطولة مصريا خالصا يجمع بين بيراميدز والنادي الأهلي، وحتى يكون اللقب مصريا في النهاية".

وأكمل "نثق في لاعبي الفريق والجهاز الفني، وجاهزون لخوض المرحلة المقبلة دون النظر لمنافس، لأن من يسعى للقب عليه مواجهة أي خصم محتمل".

وشدد "بيراميدز جاهز تماما لمباراتي الجيش الملكي، والتركيز منصب حاليا على الانتهاء من مراحل حسم الدوري، وبعدها يتم فتح صفحة دوري الأبطال".

وأردف "المرحلة الحالية صعبة وتتطلب التركيز الكامل، في ظل مباريات قوية وحاسمة في الدور الأول للدوري ومن الضروري الفوز بها قبل بداية مرحلة الحسم".

وأتم "هناك مباريات في كأس مصر وكأس الرابطة، قبل أن يتم فتح ملف دوري الأبطال مع بداية شهر أبريل ومن الضروري التركيز الكامل في ظل ارتباط الفريق بأربع بطولات غاية في القوة".

ويبحث بيراميدز عن أول انتصار على الفرق المغربية في تاريخ مشاركاته القارية.

وسبق أن التقى بيراميدز مع الفرق المغربية في 7 مباريات سابقة من بينها نهائي الكونفدرالية.

وخسر بيراميدز في نهائي 2020 أمام نهضة بركان بنتيجة 1-0.

وفي 2021 التقى بيراميدز في 4 مباريات مع الرجاء المغربي 4 مرات في الكونفدرالية، الأولى في المجموعات والثانية في نصف النهائي.

وخسر بيراميدز 2-0 و3-0 أمام الرجاء في المجموعات.

وفي نصف النهائي تعادل الفريقان ذهابا وإيابا وخسر السماوي بركلات الترجيح 5-4.

وجاءت آخر مواجهات بيراميدز مع الفرق المغربية ضد الجيش الملكي في المجموعات لكونفدرالية 2023.

وتعادل الفريقان في الدفاع الجوي بنتيجة 2-2 وفاز الجيش الملكي 1-0 في المغرب.

وستكون تلك أول مواجهة لبيراميدز أمام الفرق المغربية في دوري أبطال إفريقيا.

وسيبحث بيراميدز عن أول انتصار له ضد الفرق المغربية على الإطلاق، من أجل الوصول للمربع الذهبي.

إذ تقام منافسات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 1 و2 أبريل المقبل، بينما الإياب أحد أيام 8 و9 من الشهر نفسه.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأهلي × الهلال (المباراة رقم 1)

بيراميدز × الجيش الملكي (المباراة رقم 2)

صندوانز × الترجي (المباراة رقم 3)

مولودية الجزائر × أورلاندو (المباراة رقم 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

المباراة رقم 3 × المباراة رقم 1

المباراة رقم 4 × المباراة رقم 2

وحال وصول الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الإياب خارج مصر، أما بيراميدز ففي حال وصوله سيلعب الإياب على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: أحد أيام (1 - 2) أبريل - إيابا: أحد أيام (8 - 9) أبريل.

نصف النهائي

ذهابا: أحد أيام (18 - 20) أبريل - إياب: أحد أيام (25 - 26) أبريل.

النهائي

الذهاب: 24 مايو - الإياب: 1 يونيو.