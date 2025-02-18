رئيس فرانكفورت يتحدث عن أهمية ما حدث في صفقة مرموش بالنسبة لناديه

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 13:19

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

تحدث أكسل هيلمان الرئيس التنفيذي لآينتراخت فرانكفورت عن أهمية صفقة رحيل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي بالنسبة للنادي.

وانتقل مرموش من فرانكفورت إلى سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل نحو 80 مليون يورو.

وقال هيلمان في تصريحاته أمام الجمعية العمومية للنادي: "لقد دمعت أعيننا جميعًا عندما قال عمر مرموش وداعا".

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وأضاف "كان هذا الوداع في ملعب فرانكفورت فريد من نوعه، أشبه بإعلان عالمي مجاني للنادي".

وتابع "انتقال مرموش النموذجي إلى مانشستر سيتي سيحفز لاعبين آخرين على القدوم إلينا. سيرون أنهم يمكنهم الرحيل دون تعقيدات أو إضرابات أو تصرفات ملتوية من قبل وكلائهم أو عائلاتهم".

وذلك في تلميح للطريقة التي رحل بها راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات صيف 2023.

ويرى رئيس فرانكفورت أن "مرموش أصبح لاعبا عظيما في فترة قصيرة من الزمن بسبب شخصيته وأسلوب لعبه".

واصل "ما قدمه عمر هذا الموسم جعله يتمكن من تحقيق قفزة جيدة في الراتب واغتنام فرصة العمر".

وتضاعف راتب مرموش مع سيتي لـ5 أضعاف راتبه مع فرانكفورت، حسب تقارير ألمانية.

واستمر "اللاعب المتعطش لمزيد من الفرص ذو قيمة بالنسبة لنا. ليس فقط إذا استمر معنا، ولكن أيضا إذا ترك النادي بشروط جيدة".

وأتم هيلمان "هناك الكثير من الأمثلة على كيفية توديعنا للاعبين بشكل إيجابي. هذا فريد من نوعه بالنسبة لنا".

ورحل مرموش من فرانكفورت بعدما سجل 37 هدفا وصنع 20 خلال 67 مباراة لعبها بقميص الفريق خلال موسم ونصف.

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عمر مرموش مانشستر سيتي فرانكفورت
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