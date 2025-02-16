مدرب دمياط السابق يوضح لـ في الجول كيف اكتشف مراهنة اللاعبين.. وسبب آخر للهبوط

رد ميدو الدبسي المدير الفني السابق لـ دمياط على تصريحات محمد أبو جنبة رئيس النادي بشأن تورط لاعبي فريقه في المراهنات.

واتهم محمد أبو جنبة رئيس نادي دمياط لاعبي فريق بالمراهنات على الخسارة أو تحقيق نتائج معينة. (طالع التفاصيل)

وقال ميدو الدبسي لـ Filgoal.com: "توليت قيادة الفريق الفنية بدءا من الجولة 7 وحتى 12. وبدأت أشك بسبب وجود مشاكل بين اللاعبين وعدم وجود احترام بينهم".

وأوضح "ظهرت شكوك بين اللاعبين نظرا لشكهم فيمن يشارك ببرامج المراهنات".

وأكمل "تأكدت من مشاركة ثنائي في الأمر، وتحدثت معهم عن أضرار المراهنة بشكل خاص، ثم حذرت اللاعبين عبر جروب واتس آب عن طريق آيات قرأنية".

وأردف "أحد اللاعبين رد بأنه انخرط في المراهنات وتعرض بسببها لأضرار منهم مرض نجله، وطالبت اللاعبين بضرورة تجنبها ومراعاة أخلاق وتعاليم الدين، ووجهت النصيحة أكثر من مرة ثم استبعدتهم من المباريات".

وكشف "نستقبل أهدافا كوميدية في المباريات، أن تتلقى 3 أهداف في دقيقتين أمر غير طبيعي، وهناك لاعبون تعرضوا للطرد بدون أي سبب".

وواصل "لا نواجه منافسا قويا كي نخسر منه بنتيجة كبيرة، هذا أمر كان محير بالطبع، والمشكلة تعود لمراهنة اللاعبين على نتائج مباريات فريقهم".

وأردف "سبب مشاركتهم في اللعبة هو ضعف الدين ورواتبهم القليلة في الدرجات الأدنى، ضعف الموارد المالية للأندية يتسبب في عدم تلبية مطالب اللاعبين المالية وصرف المستحقات".

وأشار "النادي تكوّن قبل بداية الموسم بأقل من شهر، ما تسبب في قلة العناصر المتاحة لاختيارهم".

وأتم "المراهنات جزء من هبوط دمياط ولكن لو كان تم تشكيل الفريق بشكل جيد لكان الوضع سيختلف".

وبدأ محمد النحاس في تدريب الفريق فنيا ثم أعقبه ميدو الدبسي ثم حسام الشربيني، وعاد النحاس مجددا.

وهبط دمياط لدوري القسم الثالث بعدما تذيل المجموعة الخامسة بعد عدم تحقيق أي انتصار في الدوري.