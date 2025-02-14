رئيس دمياط لـ في الجول: 13 لاعبا من الفريق يراهنون على خسارتنا

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 21:12

كتب : رضا السنباطي

محمد أبو جنبة

اتهم محمد أبو جنبة رئيس نادي دمياط لاعبي فريق بالمراهنات على الخسارة أو تحقيق نتائج معينة.

وقال أبو جنبة لـ FilGoal.com: "أثناء تواجدي في إحدى مباريات دمياط، تحدث معي أحد الأشخاص وقال أنت تتعرض للخيانة، إذ هناك لاعبين في الفريق يراهنون عبر إحدى مواقع المراهنات".

وأضاف "أظهر لي تطبيق للمراهنات ويوجد بها نتائج دمياط، قال لي يحصلون على 5 آلاف جنيه وأرقام أكبر وهناك من يتعمد الطرد أو نتيجة معينة للمباراة للحصول على مبالغ كبيرة".

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وواصل "وجهت بعض الأسئلة للاعبي الفريق وبدأ البعض يعترف على الآخرين حتى وصل الأمر إلى 13 لاعبا في الفريق يراهنون".

وأكمل "فريق دمياط لم يحقق الانتصار طوال الدوري بسبب المراهنات".

وشدد "اللاعبون الذين يلجأون للمراهنات لا يراعون الدين أو الأخلاق لذلك توجهوا للمكسب السريع".

وتابع "شعرت بالدهشة عندما شاهدت بعض اللاعبين يحملون هاتفا بـ50 ألف جنيه وراتبهم الشهري 2500 جنيه فقط".

وأنهى حديثه قائلا: "تقدمت بشكوى لاتحاد الكرة ضد اللاعبين وأتمنى رسالتي تصل لكل المسؤولين حتى يتم إلغاء مواقع المراهنات التي ستكون سببا في إلغاء الرياضة وضياع مجهود الجميع".

وهبط دمياط لدوري القسم الثالث بعدما تذيل المجموعة الخامسة بعد عدم تحقيق أي انتصار في الدوري

محمد أبو جنبة دمياط دوري القسم الثالث
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