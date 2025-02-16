مانشستر يونايتد يؤكد إصابة نجمه

الأحد، 16 فبراير 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

أماد ديالو - برايتون - مانشستر يونايتد

أكد نادي مانشستر يونايتد تعرض نجمه الشاب أماد ديالو لإصابة قوية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن أماد ديالو تعرض للإصابة في الكاحل، وتأكد غيابه لنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وأفاد يونايتد عبر موقعه صباح الأحد: "لقد تعرض أماد ديالو لإصابة في الكاحل تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع".

أخبار متعلقة:
أرقام مميزة تنتظر صلاح أمام ولفرهامبتون تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية إيدرسون يفسر كيف نجح مرموش في التسجيل من صناعته.. والنجم المصري يرد كوبي: ريال مدريد يستأنف ضد طرد بيلينجهام أمام أوساسونا

وكتب أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد رسالة مؤثرة بعد تعرضه لإصابة قوية أنهت موسمه.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "محبط للغاية لأكتب تلك الرسالة في مثل هذا الوقت الحاسم من الموسم".

وأضاف "للأسف، سأبتعد عن الملاعب لبعض الوقت بسبب الإصابة، سأعود أقوى من قبل".

وأتم "حان الوقت لدعم الشباب من الخارج، هناك الكثير من المباريات لنخوضها".

وتشير التوقعات إلى أن أماد ديالو سيغيب لمدة 3 شهور ولن يلحق بما هو متبقي من الموسم الجاري.

وكان ديالو تعرض للإصابة في وقت سابق هذا الأسبوع.

ديالو البالغ من العمر 22 عاما لعب مع مانشستر يوناتيد في الموسم الجاري 36 مباراة بمختلف المباريات سجل خلالها 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنام الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

أماد ديالو مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يخسر من توتنام ويهبط للمركز 15 انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(0) مانشستر يونايتد صلاح يسجل ويقود ليفربول لفوز ثمين على ولفرهامبتون وتوسيع الفارق في الصدارة التشكيل – عودة حارس توتنام وكاسيميرو أساسي مع مانشستر يونايتد بهدفه ضد ولفرهامبتون.. صلاح يعادل روني وجيرارد في رقمين مميزين ويكرر ثاني أفضل مواسمه انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) ولفرهامبتون.. فوز ثمين للريدز تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون.. وغياب جاكبو أرقام مميزة تنتظر صلاح أمام ولفرهامبتون
أخر الأخبار
مانشستر يونايتد يخسر من توتنام ويهبط للمركز 15 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب دمياط السابق يوضح لـ في الجول كيف اكتشف مراهنة اللاعبين.. وسبب آخر للهبوط 59 دقيقة | القسم الثاني
مروان عطية يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين – المقاولون العرب ينتصر من جديد.. وخسارة طنطا ساعة | القسم الثاني
مؤتمر بيسيرو: زيزو حارب رغم شعوره بالألم.. وعلينا تطوير مستوانا ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الإسماعيلي (0)-(2) الأهلي.. العارضة تمنع الأصفر ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(0) مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الدوري المصري - الحرس (2)-(0) فاركو.. فوز جديد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 4 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش