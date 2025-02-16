مانشستر يونايتد يؤكد إصابة نجمه

أكد نادي مانشستر يونايتد تعرض نجمه الشاب أماد ديالو لإصابة قوية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن أماد ديالو تعرض للإصابة في الكاحل، وتأكد غيابه لنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وأفاد يونايتد عبر موقعه صباح الأحد: "لقد تعرض أماد ديالو لإصابة في الكاحل تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع".

وكتب أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد رسالة مؤثرة بعد تعرضه لإصابة قوية أنهت موسمه.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "محبط للغاية لأكتب تلك الرسالة في مثل هذا الوقت الحاسم من الموسم".

وأضاف "للأسف، سأبتعد عن الملاعب لبعض الوقت بسبب الإصابة، سأعود أقوى من قبل".

وأتم "حان الوقت لدعم الشباب من الخارج، هناك الكثير من المباريات لنخوضها".

وتشير التوقعات إلى أن أماد ديالو سيغيب لمدة 3 شهور ولن يلحق بما هو متبقي من الموسم الجاري.

وكان ديالو تعرض للإصابة في وقت سابق هذا الأسبوع.

ديالو البالغ من العمر 22 عاما لعب مع مانشستر يوناتيد في الموسم الجاري 36 مباراة بمختلف المباريات سجل خلالها 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنام الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.