ضربة قوية لـ يونايتد.. إصابة ديالو وغيابه لنهاية الموسم

رسالة مؤثرة من ديالو بعد الإصابة التي أنهت موسمه

جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش

مرموش: إحساسي ليس طبيعيا بعد الهاتريك.. وهذا هو أفضل هدف من الـ 3

أستون فيلا يتعادل مع إبسويتش.. وفولام يهزم نوتينجهام

الاتحاد يتحدث المصرية.. هاتريك مرموش يقود سيتي لاكتساح نيوكاسل بالـ 4

أبدع وأمتع في 33 دقيقة.. ماذا قدم مرموش أمام نيوكاسل بعد الهاتريك

أرتيتا يشيد بـ ميرينو: توقعنا أنه سيقودنا لتلك اللحظات.. ولهذا اعتمدنا عليه

الفرعون الجديد يبدأ كتابة التاريخ في إنجلترا.. مرموش يفتتح أهدافه مع سيتي بـ"هاتريك"