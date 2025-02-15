رسالة مؤثرة من ديالو بعد الإصابة التي أنهت موسمه

كتب أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد رسالة مؤثرة بعد تعرضه لإصابة قوية أنهت موسمه.

أماد ديالو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن أماد ديالو تعرض للإصابة في الكاحل، وتأكد غيابه لنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "محبط للغاية لأكتب تلك الرسالة في مثل هذا الوقت الحاسم من الموسم".

وأضاف "للأسف، سأبتعد عن الملاعب لبعض الوقت بسبب الإصابة، سأعود أقوى من قبل".

وأتم "حان الوقت لدعم الشباب من الخارج، هناك الكثير من المباريات لنخوضها".

وبذلك يغيب أماد ديالو لمدة 3 شهور ولن يلحق بما هو متبقي من الموسم الجاري.

وكان ديالو تعرض للإصابة في وقت سابق هذا الأسبوع.

ديالو البالغ من العمر 22 عاما لعب مع مانشستر يوناتيد في الموسم الجاري 36 مباراة بمختلف المباريات سجل خلالها 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنام غدا الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.