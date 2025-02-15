انتهت الدوري الإنجليزي – ليستر سيتي (0)-(2) أرسنال.. فوز هام للمدفعجية

السبت، 15 فبراير 2025 - 14:12

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد مع أرسنال ضد ليستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليستر سيتي ضد أرسنال بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال بثنائية

ق. 86 جوووووول البديل الذهبي! ميرينو يسجل الثاني بلمسة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية تروسارد.

ق. 80 جوووول أوووول لـ أرسنال عن طريق ميكيل ميرينو. عرضية من نوانيري قابلها ميرينو برأسية في المرمى

ق. 76 أووووه تصويبة من نوانيري في القائم الأيمن.

ق. 75 دخول جورجينو وريكاردو كالافيوري مع أرسنال بدلا من توماس بارتي، ولويس سكيلي

ق. 68 دخول ميكيل ميرينو في صفوف أرسنال بدلا من ستيرلنج.

ق. 66 تصويبة قوية يمسكها رايا على مرتين.

ق. 60 تمريرة من أوديجارد إلى نوانيري الذي راوغ وسدد من حدود منطقة الجزاء فوق المرمى بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 تبديل اضطراري في صفوف ليستر سيتي بدخول وويو كوليبالي بدلا من جيمس جاستين المصاب.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال ليستر سيتي
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