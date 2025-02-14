انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (3)-(0) تشيلسي.. فوز آخر في نفس الأسبوع
الجمعة، 14 فبراير 2025 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برايتون ضد تشيلسي في افتتاح الجولة 25 من الدوري المصري.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 43 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال الثاني.
فيما يحتل برايتون المركز العاشر برصيد 34 نقطة ودون فوز في آخر مباراتين.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 63: جووول مينته يضيف الثالث لأصحاب الأرض
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: جووول الثااااني.. يانكوبا مينته يسجل الثاني لبرايتون مستفيدا من خطأ دفاعي غريب للبلوز.
ق 27: جووول اووول كاورو ميتوما يتقدم لأصحاب الأرض من صناعة الحارس.
بداية اللقاء
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