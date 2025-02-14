انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (3)-(0) تشيلسي.. فوز آخر في نفس الأسبوع

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

كولويل - تشيلسي ضد برايتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برايتون ضد تشيلسي في افتتاح الجولة 25 من الدوري المصري.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 43 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال الثاني.

فيما يحتل برايتون المركز العاشر برصيد 34 نقطة ودون فوز في آخر مباراتين.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 63: جووول مينته يضيف الثالث لأصحاب الأرض

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووول الثااااني.. يانكوبا مينته يسجل الثاني لبرايتون مستفيدا من خطأ دفاعي غريب للبلوز.

ق 27: جووول اووول كاورو ميتوما يتقدم لأصحاب الأرض من صناعة الحارس.

بداية اللقاء

تشيلسي برايتون الدوري الإنجليزي
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