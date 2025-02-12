ذا أثليتك: هافيرتز يغيب حتى نهاية الموسم

تعرض كاي هافيرتز لاعب أرسنال لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وفقا للصحفي دافيد أورنيستن الصحفية بشبكة ذا أثليتك.

وأشار أورنيستين إلى أن هافيرتز سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة وسيفكر في العودة للملاعب بالموسم المقبل.

كما شدد أورنيستين على إمكانية خضوع هافيرتز لعملية جراحية في موضع الإصابة.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال معسكر الفريق التدريبي المقام في دبي خلال الفترة الحالية.

بإصابة هافيترز يكون أرسنال حاليا لا يملك أي لاعب يمكنه اللعب في مركز رأس الحربة الصريح لينضم إلى جابرييل جيسوس الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب حتى نهاية الموسم.

وانضم هايفرتز لقائمة إصابات أرسنال والتي تضم أيضا كل من جيسوس وبوكايو ساكا وبن وايت وجابرييل مارتينيلي وتومياسو.

وشارك هافيرتز في 34 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم سجل 15 هدفا وصنع 5 آخرين.