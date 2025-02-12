ذا أثليتك: هافيرتز يغيب حتى نهاية الموسم

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - أرسنال

تعرض كاي هافيرتز لاعب أرسنال لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وفقا للصحفي دافيد أورنيستن الصحفية بشبكة ذا أثليتك.

وأشار أورنيستين إلى أن هافيرتز سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة وسيفكر في العودة للملاعب بالموسم المقبل.

كما شدد أورنيستين على إمكانية خضوع هافيرتز لعملية جراحية في موضع الإصابة.

أخبار متعلقة:
أرتيتا: لا نستحق التعادل.. وهذا رأيي في إلغاء هدف هافيرتز مؤتمر أرتيتا: هافيرتز متاح ضد برايتون.. وموقفنا من ضم لاعبين في يناير أرتيتا: أسوأ شيء ضد إنتر هو النتيجة.. وهذا موقف هافيرتز وميرينو بعد الإصابة استبعاد هافيرتز من قائمة ألمانيا

وتعرض اللاعب للإصابة خلال معسكر الفريق التدريبي المقام في دبي خلال الفترة الحالية.

بإصابة هافيترز يكون أرسنال حاليا لا يملك أي لاعب يمكنه اللعب في مركز رأس الحربة الصريح لينضم إلى جابرييل جيسوس الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب حتى نهاية الموسم.

وانضم هايفرتز لقائمة إصابات أرسنال والتي تضم أيضا كل من جيسوس وبوكايو ساكا وبن وايت وجابرييل مارتينيلي وتومياسو.

وشارك هافيرتز في 34 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم سجل 15 هدفا وصنع 5 آخرين.

كاي هافيرتز أرسنال
نرشح لكم
صلاح يحقق رقما تاريخيا غائبا في الدوري الإنجليزي منذ 21 عاما مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (1)-(1) ليفربول.. الثاني يضيع تشكيل ليفربول - أرنولد بديل.. وصلاح يقود الهجوم أمام إيفرتون مواعيد مباريات الأربعاء 12 فبراير - الدوري المصري.. ودربي ميرسيسايد جاكبو: من الرائع الحصول على جائزة لاعب الشهر في وجود صلاح رئيس بيتيس التنفيذي يتحدث عن احتمالية بقاء أنتوني بشكل دائم ميرور: أرتيتا موافق على التخلي عن 7 لاعبين من أرسنال لتمويل ضم المهاجم تقرير برازيلي: مانشستر يونايتد يوافق على انتقال كاسيميرو إلى فلامنجو.. ودفع جزء من راتبه
أخر الأخبار
خبر في الجول - إمام عاشور جاهز لمواجهة الإسماعيلي بشكل طبيعي 25 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يحقق رقما تاريخيا غائبا في الدوري الإنجليزي منذ 21 عاما 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال أوروبا - فينورد (1)-(0) ميلان وسيلتك (0)-(1) بايرن.. جووول أووول رااائع 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد الليبي يعلن تفعيل بند شراء كهربا من الأهلي بشكل رسمي ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (1)-(1) ليفربول.. الثاني يضيع ساعة | الدوري الإنجليزي
التاسع بدون هزيمة.. بيراميدز يهزم حرس الحدود بثلاثية ويتصدر ترتيب الدوري ساعة | الدوري المصري
تعادل سلبي جديد.. المصري يتقاسم النقاط مع البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: استقالة حمد إبراهيم بعد الخسارة أمام الجونة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 2 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر