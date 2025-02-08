كما كشف في الجول.. المنستيري يعلن تفاصيل انتقال الجفالي لـ الزمالك

أعلن نادي الاتحاد المنستيري التونسي انضمام أحمد الجفالي إلى الزمالك بشكل رسمي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق التفاصيل المالية بعد إتمام الاتفاق بين جميع الأطراف. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان النادي التونسي

"تُعلم الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري أنه قد تم الاتفاق على انتقال اللاعب أحمد الجفالي إلى نادي الزمالك المصري مقابل مبلغ قدره 500,000 دولار تصرف على دفعتين، دفعة الأولى عند الامضاء ودفعة ثانية يوم 1 مايو 2025، مع احتفاظ نادينا بنسبة %20 من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

نشير إلى أن هذا الانتقال تم رغم أن عقد اللاعب دخل في الفترة المحمية، وكان بإمكانه شراء ما تبقى من عقده بداية من 1 جويلية 2025. كما نؤكد أن عملية التفريط في اللاعب لم تترتب عنها أي تكاليف إضافية للنادي، حيث لم تُدفع أي عمولات لوكيل أعمال اللاعب.

كما نؤكد أنه سيتم تسوية الوضعية المالية للاعبي الفريق في الفرعين في أقرب الآجال، حرصاً منا على توفير المناخ المناسب لتحقيق النتائج الإيجابية وفي سياق آخر، سيتم تسليم مهام الهيئة التسييرية الجديدة يوم الاثنين10 فبراير 2025.

كما ندعو الجميع إلى الالتفاف حول الفريق و التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس وعدم الانسياق وراء الشائعات ونؤكد أن فريقنا، بفروعه المختلفة، سيظل دائماً على قلب رجل واحد".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق التفاصيل المالية للتعاقد، إذ سيدفع الزمالك 200 ألف دولار للنادي التونسي.

ثم سيدفع 300 ألف دولار عقب نهاية الموسم لتصبح القيمة الإجمالية للصفقة 500 ألف دولار.

ووقع التونسي على عقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف.

الجفالي صاحب الـ 21 عاما يملك الجنسيتين التونسية والألمانية.

ويجيد الجفالي اللعب في مركز الجناح الأيسر وبدأ مسيرته مع الترجي التونسي.

كما خاض تجربة احترافية مع فريق تحت 19 عاما بنادي جالاتا سراي التركي.

وعاد جفالي للبطولة التونسية من بوابة الاتحاد المنستيري في صيف 2022.

ويمتد تعاقد الجفالي مع نادي الاتحاد المنستيري حتى صيف 2027.

وشارك جفالي مع الاتحاد المنستيري بالموسم الحالي خلال 18 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وضم الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية كل من أحمد حسام من الجونة ومحمود جهاد من فاركو.

كما أتم اتفاقه لضم االمدافع المغربي صلاح الدين مصدق من نادي نهضة الزمامرة ويتبقى الإعلان الرسمي.