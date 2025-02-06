خبر في الجول - صلاح الدين مصدق يصل القاهرة لإتمام إجراءات انتقاله للزمالك

وصل المدافع المغربي صلاح الدين مصدق إلى القاهرة لإتمام إجراءت انضمامه إلى الزمالك.

وأشار FilGoal.com إلى وصول الزمالك إلى اتفاق مع نادي نهضة الزمامرة بشان التعاقد مع مصدق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن صلاح الدين مصدق مدافع نادي نهضة الزمامرة المغربي وصل إلى القاهرة لإتمام إجراءات انتقاله إلى الزمالك.

وأتم الزمالك اتفاقه بشأن التعاقد مع صلاح الدين مصدق مدافع نادي نهضة الزمامرة المغربي لمدة 3 سنوات ونصف.

وتوصل الزمالك إلى اتفاق لضم صلاح الدين مصدق مقابل 300 ألف دولار.

FilGoal.com أشار في وقت سابق إلى أن الزمالك في مفاوضات متقدمة مع صلاح الدين مصدق مدافع نهضة الزمامرة المغربي، في انتظار الوصول إلى إتفاق نهائي لضم اللاعب.

الزمالك تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية مع محمود جهاد لاعب وسط فاركو.

كما تعاقد مع أحمد حسام مدافع نادي الجونة.

ويحتل نادي نهضة الزمامرة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 بفارق أقل 6 نقاط عن نهضة بركان متصدر الترتيب.

ولعب المدافع المغربي 17 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين.

صلاح الدين مصدق يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ويلعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.