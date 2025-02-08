خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد

السبت، 08 فبراير 2025 - 01:13

كتب : عمرو نبيل

أحمد الجفالي

أتم نادي الزمالك الاتفاق مع الاتحاد المنستيري التونسي لضم أحمد الجفالي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب وقع على عقود الانتقال للأبيض بشكل رسمي، وفي انتظار وصوله للقاهرة.

ويكشف FilGoal.com التفاصيل المالية للتعاقد، إذ سيدفع الزمالك 200 ألف دولار للنادي التونسي.

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ثم سيدفع 300 ألف دولار عقب نهاية الموسم لتصبح القيمة الإجمالية للصفقة 500 ألف دولار.

ووقع التونسي على عقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف.

الجفالي صاحب الـ 21 عاما يملك الجنسيتين التونسية والألمانية.

ويجيد الجفالي اللعب في مركز الجناح الأيسر وبدأ مسيرته مع الترجي التونسي.

كما خاض تجربة احترافية مع فريق تحت 19 عاما بنادي جالاتا سراي التركي.

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وعاد جفالي للبطولة التونسية من بوابة الاتحاد المنستيري في صيف 2022.

ويمتد تعاقد الجفالي مع نادي الاتحاد المنستيري حتى صيف 2027.

وشارك جفالي مع الاتحاد المنستيري بالموسم الحالي خلال 18 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وضم الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية كل من أحمد حسام من الجونة ومحمود جهاد من فاركو.

كما أتم اتفاقه لضم االمدافع المغربي صلاح الدين مصدق من نادي نهضة الزمامرة ويتبقى الإعلان الرسمي.

أحمد الجفالي الزمالك الاتحاد المنستيري
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