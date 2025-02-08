جوارديولا: أتمنى عودة رودري في الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا

السبت، 08 فبراير 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

إصابة رودري

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على تفاؤله بإمكانية عودة رودري للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم.

جوسيب جوارديولا

النادي : مانشستر سيتي

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وتعرض رودري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليتون أوريينت بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
جوارديولا في حيرة بسبب قائمة دوري أبطال أوروبا جوارديولا: ليس سهلا على مرموش التأقلم هكذا.. وواجهنا مشكلة في آخر 20 دقيقة ضد أرسنال مؤتمر جوارديولا: استمرار غياب 3 لاعبين أمام أرسنال.. وهذا سبب التعاقد مع مرموش جوارديولا: مشاركة الصفقات الجديدة مهمة جدا في أبطال أوروبا

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سأحب أن يكون رودري جاهزا في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا ليساعدنا ولكن لن أضع أي ضغط عليه".

وأضاف "في عقلي أفكر بتواجد رودري في الموسم المقبل وليس معنا حاليا ولكن ربما يعود في وقت أسرع".

وكان رودري قد حصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي من مجلة فرانس فوتبول.

رودري مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
جوارديولا: خضنا مباراة معتادة في كأس الاتحاد.. ولست محبطا من مشاركة هذا الثنائي مؤتمر سلوت - عن خسائر الموسم الماضي.. وتدوير اللاعبين وموقف أرنولد إيراولا أفضل مدرب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي - كلويفرت أفضل لاعب في شهر يناير موعد نهائي كأس الرابطة بين ليفربول ونيوكاسل.. والقنوات الناقلة جدول المباريات ازداد ازدحاما.. تعديل موعد لقاء ليفربول وأستون فيلا صلاح يسجل ويصنع.. ليفربول يكتسح توتنام برباعية ويتأهل لنهائي كأس الرابطة بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول
أخر الأخبار
البنك الأهلي يتعادل مع زد في مباراة ركلات الجزاء 10 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة تريزيجيه.. الريان يخسر أمام الشحانية 24 دقيقة | الوطن العربي
قادما من الأهلي.. المصري يعلن ضم مصطفى أبو الخير 31 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أتليتكو مدريد - نجل سيميوني أساسي وثنائي هجومي ضد ريال مدريد 32 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة – منتخب مصر للسيدات يخسر أمام أوغندا ويفشل في التأهل لأمم إفريقيا 43 دقيقة | كرة سلة
تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي.. ومبابي يقود الهجوم ضد أتليتكو 50 دقيقة | الدوري الإسباني
قادما من بلاد المغرب.. الزمالك يضم صلاح الدين مصدق ساعة | الدوري المصري
دورتموند يخسر في أول مباريات كوفاتش.. وليفركوزن يتعادل في مصلحة بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 4 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول