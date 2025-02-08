جوارديولا: أتمنى عودة رودري في الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على تفاؤله بإمكانية عودة رودري للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم.

وتعرض رودري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليتون أوريينت بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سأحب أن يكون رودري جاهزا في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا ليساعدنا ولكن لن أضع أي ضغط عليه".

وأضاف "في عقلي أفكر بتواجد رودري في الموسم المقبل وليس معنا حاليا ولكن ربما يعود في وقت أسرع".

وكان رودري قد حصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي من مجلة فرانس فوتبول.