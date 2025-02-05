قبل مواجهة ليفربول.. غيابات توتنام قد تصل إلى 11 لاعبا

يعيش توتنام أزمة إصابات قوية قبل مواجهته المرتقبة ضد ليفربول في كأس رابطة المحترفين.

ويحل توتنام ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد بإياب نصف نهائي كأس الرابطة يوم الخميس، بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف دون مقابل.

وتفاقمت مشاكل الإصابات في توتنام، حيث من المحتمل أن يفتقد فريق أنجي بوستيكوجلو ما يصل إلى 11 لاعبا.

ويغيب عن توتنام بسبب الإصابات كل من جيمس ماديسون ودومينيك سولانكي ورادو دراجوسين وجوجليلمو فيكاريو وديستني أودوجي وتيمو فيرنر وويلسون أودوبيرت وبرينان جونسون وكريستيان روميرو.

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة ميكي فان دي فين بسبب عدم تعافيه التام من الإصابة.

أما ماتيس تيل المنضم حديثا من بايرن ميونيخ فينتظر الحصول على تصريح العمل قبل اللقاء.

بالنسبة لليفربول، فترينت ألكسندر أرنولد هو الغائب الوحيد.

ويدخل ليفربول المباراة في حالة جيدة، بعد أن خسر مرة واحدة فقط في آخر 15 مباراة في جميع المسابقات.

يذكر أن المتأهل من صدام ليفربول وتوتنام سيلعب المباراة النهائية الشهر المقبل على ملعب ويمبلي ضد الفائز من مواجهة أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

وكان نيوكاسل قد فاز في ذهاب نصف النهائي بهدفين دون مقابل على ملعب الإمارات.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء بملعب نيوكاسل.