تقرير: الرجاء المغربي يعيد بطل الكونفدرالية لتدريبه مجددا

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

لسعد الشابي - الرجاء المغربي

أتم نادي الرجاء المغربي اتفاقه مع التونسي أسعد الشابي لتولي تدريبه خلال الفترة المقبلة.

وسيتولى الشابي تدريب الرجاء خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو ساوبينتو الذي رحل بعد تراجع النتائج.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن الشابي وصل إلى المغرب من أجل إتمام اتفاقه الرسمي للعودة لتدريب الرجاء.

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وقال الشابي عبر موقع البطولة المغربي: "سعيد جدا بالعودة إلى الرجاء، هذا النادي الذي أكن له حبا كبيرا. وسأعمل بكل جهد لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية".

وأضاف "الرجاء دائما مرتبط بالألقاب والعروض القوية التي ينتظرها جمهوره، لذا علينا أن نكون في المستوى المطلوب".

وكان الشابي قد قاد الرجاء للحصول على لقبي البطولة الكونفدرالية الإفريقية وكأس العرب للأندية الأبطال قبل أن يرحل ويتولى تدريب النجم الساحلي التونسي.

الرجاء لسعد الشابي
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