بي بي سي: ما أنفقه مانشستر سيتي في يناير أكثر من باقي أندية الدوري الإنجليزي الـ19

بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية، كشفت التقارير أن ما أنفقه مانشستر سيتي في يناير 2025 كان أكثر من باقي أندية الدوري الإنجليزي الـ19.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن ما أنفقه مانشستر سيتي في يناير 2025 بلغ 180 مليون جنيه استرليني.

وهو أكثر ما دفعته باقي أندية الدوري الإنجليزي الـ19 في صفقاتها، 177 مليون جنيه استرليني، حسب التقرير.

هذا المبلغ أقل من الرقم الذي أنفقه سيتي في صيف 2017، حين أنفق 225 مليون جنيه إسترليني على الصفقات.

المبلغ الذي دفعه مانشستر سيتي في شتاء 2025 والبالغ 180 مليون جنيه إسترليني هو الثاني عالميا في تاريخ فترات الانتقالات الشتوية، بعد إنفاق تشيلسي 274 مليون جنيه إسترليني في شتاء 2023.

وكان مانشستر سيتي الذي يمر بموسم صعب، قد أبرم 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فقد ضم كل من المهاجم عمر مرموش والمدافعان عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس، من آينتراخت فرانكفورت ولانس وبالميراس على الترتيب.

ثم ختم صفقاته بضم نيكو جونزاليس من بورتو في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

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