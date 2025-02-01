إلى الزمالك.. الجونة يودع أحمد حسام برسالة مؤثرة

السبت، 01 فبراير 2025 - 21:26

كتب : FilGoal

أحمد حسام مدافع الجونة

أعلن نادي الجونة عن رحيل مدافعه أحمد حسام عن صفوف الفريق برسالة وداعية.

وكتب الجونة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

"من أول يوم لك في قطاع الناشئين حتى صرت واحدا من أهم رجالنا في الملعب. كنت دائما مثالا للاجتهاد والروح العالية. شكرا يا أحمد على كل لحظة أديت فيها بقلبك مع الجونة. نتمنى لك كل النجاح والتوفيق في القادم، وستظل دائما واحد منا".

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ويقترب نادي الزمالك من الإعلان الرسمي عن تعاقده مع أحمد حسام مدافع الجونة ومحمود جهاد لاعب وسط فاركو.

وكشف أحمد حسام لاعب الجونة عن توقيعه لنادي الزمالك لمدة 4 سنوات ونصف.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك أتم أولى صفقاته في الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة.

وقال حسام لـFilGoal.com :"وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف. وأطمح حصد البطولات والانضمام لمنتخب مصر".

وأضاف "اتخذت خطوة كبيرة في مسيرتي. وسعيد اللعب بجوار شيكابالا وعبد الله السعيد وعمر جابر والونش".

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية أمس الأربعاء، قبل أن يتمم اتفاقه مع نادي الجونة.

وجاء تعاقد الزمالك مع اللاعب مقابل 11 مليون جنيه قيمة انتقاله من الجونة.

ويحصل الجونة على 6 ملايين جنيه نقدا بالإضافة إلى 5 ملايين على أقساط.

صاحب الـ 23 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل هدفا جاء في شباك الزمالك وصنع آخر.

من هو أحمد حسام؟

قلب دفاع وظهير أيسر الجونة تدرج في صفوف فرق الشباب وصولا للفريق الأول وساهم في عودة الفريق للدوري الممتاز.

انضم لقائمة منتخب مصر تحت قيادة ربيع ياسين في 2020 للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا بتونس بعد إصابة مجموعة من اللاعبين حينها بفيروس كورونا.

كماكشف محمود جهاد لاعب وسط فاركو عن توقيعه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم ونصف.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك يقترب من حسم صفقة محمود جهاد لاعب وسط فاركو. (طالع التفاصيل)

وقال جهاد في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف الموسم. انضمامي للفريق يحملني مسؤولية كبيرة اتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير".

وأضاف "انضمامي للزمالك يجعلني أقرب للتواجد ضمن منتخب مصر. عمرو الجناني وميدو تحدثا معي وبعد اتصالهما شعرت بأنني أصبحت لاعبا في الزمالك وأن الأمور حُسمت".

وأتم "رسالة لجماهير الزمالك؟ انضمامي للفريق مع اللاعبين المتواجدين سيكون من أجل التتويج بكل البطولات. الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر".

وارتبط الزمالك باسم محمود جهاد في أكثر من مرة سابقا.

جهاد صاحب الـ 23 عاما يشغل مركز الوسط المدافع وخاض الموسم الجاري 9 أهداف وسجل هدفين.

وسبق أن مثل منتخب مصر الأولمبي لكن لم يتواجد اسمه في القائمة المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وخاض جهاد بقميص فاركو 50 مباراة في جميع المسابقات.

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