خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل الزمالك عن حسم صفقة محمود جهاد

يواصل نادي الزمالك سعيه لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري، ويقترب من حسم صفقة جديدة.

وكان FilGoal.com قد كشف عن إتمام الزمالك صفقته الأولى بضم أحمد حسام مدافع الجونة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم. (التفاصيل من هنا)

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يقترب من حسم صفقة محمود جهاد لاعب وسط فاركو.

ويتبقى رتوش أخيرة قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، ويسارع الزمالك لحسمها مساء اليوم الخميس.

ورغم أن القيد الشتوي ينتهي في مصر يوم 8 فبراير المقبل إلا أن القيد الإفريقي ينتهي غدا الجمعة.

وارتبط الزمالك باسم محمود جهاد في أكثر من مرة سابقا.

جهاد صاحب الـ 23 عاما يشغل مركز الوسط المدافع وخاض الموسم الجاري 9 أهداف وسجل هدفين.

وسبق أن مثل منتخب مصر الأولمبي لكن لم يتواجد اسمه في القائمة المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وخاض جهاد بقميص فاركو 50 مباراة في جميع المسابقات.