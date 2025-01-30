خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل الزمالك عن حسم صفقة محمود جهاد

الخميس، 30 يناير 2025 - 16:29

كتب : FilGoal

محمود جهاد - فاركو

يواصل نادي الزمالك سعيه لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري، ويقترب من حسم صفقة جديدة.

وكان FilGoal.com قد كشف عن إتمام الزمالك صفقته الأولى بضم أحمد حسام مدافع الجونة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم. (التفاصيل من هنا)

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يقترب من حسم صفقة محمود جهاد لاعب وسط فاركو.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - تمت.. الزمالك يضم أحمد حسام وتفاصيل التعاقد خبر في الجول - الزمالك يتفق مع أحمد حسام على البنود الشخصية في الجول يكشف موقف الزمالك من رفع اسم المثلوثي من قائمته في يناير محمد ربيعة لـ في الجول: طموحي الانتقال إلى الزمالك.. وجديد المفاوضات مع سموحة

ويتبقى رتوش أخيرة قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، ويسارع الزمالك لحسمها مساء اليوم الخميس.

ورغم أن القيد الشتوي ينتهي في مصر يوم 8 فبراير المقبل إلا أن القيد الإفريقي ينتهي غدا الجمعة.

وارتبط الزمالك باسم محمود جهاد في أكثر من مرة سابقا.

جهاد صاحب الـ 23 عاما يشغل مركز الوسط المدافع وخاض الموسم الجاري 9 أهداف وسجل هدفين.

وسبق أن مثل منتخب مصر الأولمبي لكن لم يتواجد اسمه في القائمة المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وخاض جهاد بقميص فاركو 50 مباراة في جميع المسابقات.

محمود جهاد الزمالك فاركو
نرشح لكم
سكاي: توتنام ينافس 4 فرق إنجليزية على ضم مهاجم بايرن فنربخشة يعلن ضم مدافع سان جيرمان خبر في الجول - صفقة تبادلية بين سموحة ومودرن سبورت لايبزيج يضم تشافي سيمونز نهائيا ديميليكس يأمل في انضمام راموس لـ مونتيري المكسيكي الدحيل يعلن ضم حكيم زياش خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع بيراميدز لاستعارة محمد بوبو خبر في الجول - أجايي يفسخ تعاقده مع سموحة
أخر الأخبار
سكاي: توتنام ينافس 4 فرق إنجليزية على ضم مهاجم بايرن دقيقة | ميركاتو
فنربخشة يعلن ضم مدافع سان جيرمان 13 دقيقة | ميركاتو
الاتحاد يوضح هل طلب الزمالك عودة محمود علاء 15 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل الزمالك عن حسم صفقة محمود جهاد 38 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - صفقة تبادلية بين سموحة ومودرن سبورت 44 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن إلغاء الإجازات حتى نهاية القيد الشتوي 57 دقيقة | الدوري المصري
لايبزيج يضم تشافي سيمونز نهائيا ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف