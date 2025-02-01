مانشستر يونايتد يضم أيدين هيفين من أرسنال

السبت، 01 فبراير 2025 - 13:57

كتب : FilGoal

أيدين هيفين - مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد يضم أيدين هيفين.

ووقع لاعب شباب أرسنال السابق على عقد يمتد حتى 2029 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأوضح النادي عبر بيانه أن اللاعب سينضم مباشرة لقائمة الفريق الأول للشياطين الحمر.

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وسبق أن مثّل أيدين منتخب إنجلترا للشباب تحت 19 عاما، ويشغل مركز قلب الدفاع.

وقال اللاعب عبر الموقع الرسمي: "فخور للغاية بالانضمام لمانشستر يونايتد، وممتن لكل من ساعدني على تحويل هذا الحلم لحقيقة".

وواصل "أريد تحقيق الكثير في اللعبة، وسأقدم كل شيء من أجل التحسن وأصبح لاعبا أفضل".

وخاض أيدين 15 دقيقة فقط بقميص الفريق الأول لأرسنال جاءت في الفوز على بريستون في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستعد مانشستر يونايتد للقاء كريستال بالاس يوم الأحد لحساب الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الـ 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

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