إبراهيم عادل: جميعنا على قلب رجل واحد للفوز بالدوري.. وأحترم قرار بيراميدز

يرى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز أن فريقه يملك حظوظا وافرة في تحقيق لقب الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

وانتصر بيراميدز على الزمالك بنتيجة 3-0 في قمة الجولة 11 من الدوري المصري.

وقال إبراهيم عادل عبر أون تايم سبورتس: "حققنا فوزا مستحقا على حساب الزمالك الذي نحترمه كثيرا. جميع لاعبي بيراميدز على قلب رجل واحد من أجل تحقيق لقب الدوري هذا الموسم".

وأضاف"نجحنا في استغلال الفرص بالشوط الثاني وترجمناها إلى أهداف. مباريات الدوري صعبة للغاية وسنغلق مباراة الزمالك ونبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة".

وشدد "بيراميدز يمكنه المنافسة على جميع الألقاب خلال الموسم الحالي. الفريق يملك أسماء قوية في كل المراكز ولكن كرة القدم دائما تحتاج إلى الالتزام وبذل الجهد قبل أي شيء".

وأجاب "الاحترافي الأوروبي؟ في النهاية كل شيء نصيب وقدر، ونادي بيراميدز يريد استمراري في هذه الفترة وأحترم قرارهم".

وارتبط إبراهيم عادل بالانتقال لنادي خيتافي الإسباني في أكثر من مرة لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح. (طالع التفاصيل)

سجل ثلاثية بيراميدز في شباك الزمالك: فيستون ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

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هذه كانت المباراة رقم 20 بين الفريقين، وهذا هو الانتصار الثاني لبيراميدز في تاريخه على الزمالك، والأول منذ أبريل 2019 حين فاز 1-0 في الدوري.

وهو أيضا أكبر انتصار لبيراميدز على الزمالك، الذي فاز بـ 9 مواجهات سابقة مقابل 9 تعادلات.

وبذلك يكسر بيراميدز حالة التعادل المستمر مع الزمالك بعد 6 مباريات متتالية (منهم 3 حسموا بركلات الترجيح في كأس مصر والسوبر).

الزمالك كان يمكنه الانقضاض على الصدارة إن فاز بمباراة اليوم، ولكن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني الذي يلعب يوم الأحد 2 فبراير ضد مودرن سبورت في نفس الجولة.

أما بيراميدز فواصل انفراده بالصدارة برصيد 24 نقطة، من فوزه السابع هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك في الجولة الـ 12 يوم 7 فبراير، بينما يخرج بيراميدز لملاقاة سموحة في نفس اليوم.