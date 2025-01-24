ريليفو: بيراميدز رفض عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل لضعف المقابل المادي

الجمعة، 24 يناير 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل يحتفل بهدفه أمام ساجرادا الأنجولي

كشف موقع ريليفو الإسباني عن مستجدات مفاوضات خيتافي الإسباني لضم إبراهيم عادل جناح بيراميدز.

وأوضح الموقع الإسباني أن إبراهيم عادل لن يرتدي قميص خيتافي الانتقالات الشتوية الجارية إلا إذا حدث تغيير جذري في المفاوضات.

وأضاف ريليفو: "بيراميدز متمسك بموقفه ولن يسمح لـ إبراهيم عادل بالرحيل إلى خيتافي".

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وأكمل: "بيراميدز كان مترددًا بالفعل في السماح لنجمه الواعد بالرحيل، ولكن عندما رأوا المبلغ الذي عرضه نادي خيتافي قرروا رفض هذه الخطوة."

وذكر الموقع الإسباني تفاصيل العرض المقدم من خيتافي باستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مقابل 150 ألف يورو، مع خيار الشراء بـ 2.5 مليون يورو، وإضافة بند ينص على حصول بيراميدز على 40 % من إعادة بيع إبراهيم عادل في المستقبل.

وأشار تقرير ريليفو إلى أن القوة المالية لنادي خيتافي ليس قوية، وذلك اعتاد عن البحث عن مواهب في الفئات الأقل من كرة القدم الإسبانية أو حول العالم، واللاعبين الذين لم يزدهروا بعد بشكل كامل.

ودلل الموقع الإسباني بضم الإسباني سيرجي ألتيميرا قادما من ساباديل الذي ينشط في الدرجة الثالثة في صفقة مجانية قبل بيعه إلى نادي ريال بيتيس، قبل تكرار نفس الخطوة مع كريستانتوس أوتشي، وكوبا دا كوستا.

وحاول خيتافي ضم إبراهيم عادل في الانتقالات الصيفية، وسافر اللاعب إلى مدريد لإتمام الانتقال، إلا أن بيراميدز رفض العرض المقدم من النادي الإسباني.

ولعب إبراهيم عادل صاحب الـ23 عاما 7 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم وسجل هدف وصنع هدفين، وكذلك شارك في 5 مباريات بدوري أبطال إفريقيا سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف.

إبراهيم عادل لعب 14 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل هدفين، بينهما هدف ترشح لجائزة أفضل هدف في جوائز كاف لعام 2024، وكذلك ساهم مع المنتخب الأوليمبي في الحصول على المركز الرابع في الأولمبياد والفوز أمام إسبانيا في مرحلة المجموعات.

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