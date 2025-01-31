مؤتمر سلوت: الجميع يريد محمد صلاح.. وكييزا يستحق الإشادة ولكن

أجاب أرني سلوت مدرب ليفربول عن الاهتمام السعودي بضم النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

وتحدث عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن احتمالية انضمام محمد صلاح إلى الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال أرني سلوت في مؤتمر صحفي: "تصريحات المسؤولين السعوديين بشأن صلاح؟ الجميع يريد صلاح بما في ذلك نحن، نريد تمديد عقده".

وأضاف "محمد صلاح سيتخذ القرار الأفضل لنفسه، وآمل أن يكون كذلك بالنسبة لنا".

وكشف "أتحدث مع صلاح وفان دايك وأرنولد كثيرا، لكن وسائل الإعلام ليست المكان المناسب لمناقشة هذا الأمر".

وتابع "الأمر لا يتعلق فقط بمصير الثلاثي، ولكني أتحدث مع جميع اللاعبين باستمرار".

وأتم "كييزا يستحق الإشادة لكنه ينافس دياز وجاكبو ونونيز وصلاح وجوتا الذين يؤدون بشكل جيد للغاية أيضا".

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث غدا السبت ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أرسنال ولكن الريدز له مواجهة مؤجلة ضد إيفرتون.

في المقابل يجتل بورنموث المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

يذكر أن اسم محمد صلاح خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الدوري السعودي، سواء مع نادي اتحاد جدة أو الهلال في الأونة الأخيرة.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد الفرعون المصري تعاقده حتى الآن.

كما ينتهي تعاقد الثنائي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد بنهاية الموسم الحالي.