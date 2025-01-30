وزير الرياضة السعودي: صلاح جائزة كبرى لدورينا.. ونشعر أننا واحد مع المصريين

تحدث عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن احتمالية انضمام محمد صلاح إلى الدوري.

وارتبط اسم محمد صلاح خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الدوري السعودي، سواء مع نادي اتحاد جدة أو الهلال في الأونة الأخيرة.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد الفرعون المصري تعاقده حتى الآن.

وكشف عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عبر برنامج بيرس مورجان: "بالتأكيد صلاح جائزة كبرى لأنه يحقق جميع المتطلبات الصحيحة حتى بالنسبة لنا".

وتابع "صلاح مصري ولدينا علاقة جيدة جدا مع المصريين، ونشعر أننا واحد معهم من حيث الثقافة والتاريخ وغير ذلك".

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: اللاعب المصري محمد صلاح يحقق كل المتطلبات اللازمة لدينا للانضمام للدوري السعودي#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/3TRw0ZUbFd — الإخبارية - رياضة (@alekhbariyaSPO) January 30, 2025

وشدد "وجود محمد صلاح أو لاعبين آخرين يعتبرون قدوة جيدة سيكون شرفا وامتيازا للدوري السعودي".

وأوضح "لكن هل سيحدث ذلك أم لا هذا متروك للأندية لتقرر ولرؤية ما ستفسر عنه المفاوضات".

واختتم وزير الرياضة تصريحاته "بالنسبة للدوري السعودي، نطمح أن يكون ضمن أفضل خمسة دوريات من حيث المتابعة والقوة تجاريا حيث يتطلع اللاعبون حول العالم للعب في الدوري السعودي".