وزير الرياضة السعودي: صلاح جائزة كبرى لدورينا.. ونشعر أننا واحد مع المصريين

الخميس، 30 يناير 2025 - 17:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش

تحدث عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن احتمالية انضمام محمد صلاح إلى الدوري.

وارتبط اسم محمد صلاح خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الدوري السعودي، سواء مع نادي اتحاد جدة أو الهلال في الأونة الأخيرة.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد الفرعون المصري تعاقده حتى الآن.

أخبار متعلقة:
جدول مزدحم لـ مرموش وصلاح قبل مواجهة سيتي ضد ليفربول أبطال أوروبا - ليفربول في الصدارة رغم الخسارة بغياب صلاح.. وبرشلونة يتعادل مع أتالانتا محمد صلاح يغيب عن مواجهة آيندهوفن الشرق الأوسط: بعد فسخ عقد نيمار.. الهلال ينتظر مصير صلاح مع ليفربول

وكشف عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عبر برنامج بيرس مورجان: "بالتأكيد صلاح جائزة كبرى لأنه يحقق جميع المتطلبات الصحيحة حتى بالنسبة لنا".

وتابع "صلاح مصري ولدينا علاقة جيدة جدا مع المصريين، ونشعر أننا واحد معهم من حيث الثقافة والتاريخ وغير ذلك".

وشدد "وجود محمد صلاح أو لاعبين آخرين يعتبرون قدوة جيدة سيكون شرفا وامتيازا للدوري السعودي".

وأوضح "لكن هل سيحدث ذلك أم لا هذا متروك للأندية لتقرر ولرؤية ما ستفسر عنه المفاوضات".

واختتم وزير الرياضة تصريحاته "بالنسبة للدوري السعودي، نطمح أن يكون ضمن أفضل خمسة دوريات من حيث المتابعة والقوة تجاريا حيث يتطلع اللاعبون حول العالم للعب في الدوري السعودي".

الهلال ليفربول اتحاد جدة الدوري السعودي وزير الرياضة السعودية
نرشح لكم
مودرن سبورت يضم حسام حسن المغربي السادس.. الأهلي يعلن ضم أشرف بنشرقي كما كشف في الجول - الجونة يعلن ضم النحاس من إنبي خبر في الجول - ساعات الحسم.. قيد معلول أو رحيله يتوقف على شرط وحيد بعد قطع إعارته إلى الأهلي.. الدحيل يعلن عودة يوسف أيمن تقارير: موراتا ينضم إلى جالاتا سراي خلال ساعات سعد الشهري مدربا جديدا لـ الاتفاق خلفا لجيرارد عودة من جديد.. ألميرون يرتدي قميص أتلانتا يونايتد الأمريكي
أخر الأخبار
مودرن سبورت يضم حسام حسن 14 دقيقة | الدوري المصري
المغربي السادس.. الأهلي يعلن ضم أشرف بنشرقي 21 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - الجونة يعلن ضم النحاس من إنبي 50 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - ساعات الحسم.. قيد معلول أو رحيله يتوقف على شرط وحيد ساعة | الدوري المصري
بعد قطع إعارته إلى الأهلي.. الدحيل يعلن عودة يوسف أيمن ساعة | الوطن العربي
إصابة شريف الخشاب بهبوط في الدورة الدموية خلال مباراة بالقسم الثاني ساعة | الكرة المصرية
تقارير: موراتا ينضم إلى جالاتا سراي خلال ساعات ساعة | ميركاتو
سجل وصنع.. عبد القادر يقود قطر للفوز على الشمال في الوقت القاتل ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف