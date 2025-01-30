جدول مزدحم لـ مرموش وصلاح قبل مواجهة سيتي ضد ليفربول

سيعيش ليفربول ومانشستر سيتي فترة مضغوطة قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي.

سيحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم 23 فبراير المقبل، في مباراة قد تلعب دورا حيويا في مسيرة كل فريق هذا الموسم.

المباراة ستشهد الصدام المصري الأول بين عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الجديد ومحمد صلاح نجم ليفربول.

قبل أيام، انضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت ولعب مباراته الأولى بالقميص السماوي يوم السبت الماضي ضد تشيلسي.

سيتي تأهل لمرحلة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فارتفع عدد مبارياته قبل مواجهة ليفربول من 3 إلى 5.

فمانشستر سيتي تنتظره مباراتين قويتين أمام ريال مدريد أو بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا (التفاصيل).

كما سيلعب ليفربول العدد نفسه من المباريات بسبب استمرار مشاركته في كأس رابطة المحترفين وخوض مباراته المؤجلة ضد إيفرتون في شهر فبراير.

لكن ما يفيد ليفربول هو عدم لعب أي مباريات لمدة أسبوع قبل مواجهة الفريق السماوي، بينما يخرج سيتي من مواجهة الإياب القوية في دوري الأبطال لمواجهة ليفربول بعد 4 أو 5 أيام.

ويستعرض FilGoal.com جدول مباريات مانشستر سيتي المضغوط قبل مواجهة ليفربول.

الأحد 2 فبراير الساعة 6:30.. مانشستر سيتي ضد أرسنال (الدوري الإنجليزي)

السبت 8 فبراير الساعة 2:15.. مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت (كأس إنجلترا)

الثلاثاء 11 أو الأربعاء 12 الساعة 7:45 أو 10:00.. سيتي ضد ريال مدريد أو بايرن (دوري أبطال أوروبا)

السبت 15 فبراير الساعة 5:00.. مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد (الدوري الإنجليزي)

الثلاثاء 18 أو الأربعاء 19 الساعة 7:45 أو 10:00.. سيتي ضد ريال مدريد أو بايرن (دوري أبطال أوروبا)

الأحد 23 فبراير الساعة 6:30.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (الدوري الإنجليزي)

وهذا جدول مباريات ليفربول المضغوط قبل مواجهة مانشستر سيتي.

السبت 1 فبراير الساعة 5:00.. ليفربول ضد بورنموث (الدوري الإنجليزي)

الخميس 6 فبراير الساعة 10:00.. ليفربول ضد توتنام (كأس رابطة المحترفين)

الأحد 9 فبراير الساعة 5:00.. ليفربول ضد بلايموث أرجايل (كأس إنجلترا)

الأربعاء 12 فبراير الساعة 9:30.. ليفربول ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

الأحد 16 فبراير الساعة 4:00.. ليفربول ضد ولفرهامبتون (الدوري الإنجليزي)

الأحد 23 فبراير الساعة 6:30.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (الدوري الإنجليزي)

بينما لعب مرموش مباراته الأولى بقميص مانشستر سيتي، خاض صلاح مباراته رقم 381 مع ليفربول في مختلف المسابقات.

خلال المباريات الـ381 سجل صلاح 234 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.