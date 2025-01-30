قرعة ملحق أبطال أوروبا المحتملة - سيتي "مرموش" أمام بايرن أو ريال مدريد.. وقمة إيطالية منتظرة

انتهت مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد لموسم 2024 - 2025.

واستطاعت الفرق الثمانية الأولى التي استطاعت جمع أكبر عدد من النقاط التأهل مباشرة إلى دور الـ16.

وسيتم تحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16 بعد مواجهة الفرق من المراكز التاسع إلى الـ16 أمام الفرق من المراكز الـ17 إلى 24 في مواجهة إقصائية من ذهاب وإياب بالملحق ليتحدد 8 فرق أخرى إلى دور الـ16.. يمكنك التعرف على الترتيب النهائي بالضغط هنا

وتقام قرعة الملحق لتحديد المواجهات المؤهلة لتحديد الفرق الثمانية المتأهلة لدور الـ16 لدوري الأبطال يوم الجمعة، والتي ستشهد مواجهات نارية منتظرة.

وستقام قرعة أخرى بعد نهاية مرحلة الملحق لتحديد مواجهات الفرق المتأهلة أمام الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى.

وتم تقسم الفرق من التاسع إلى 16 عدة مستويات، ونفس الأمر للفرق من الـ17 إلى 24، حيث يواجه الفرق صاحبي المركزين التاسع والعاشر منافسيهم في المركزين 23 و24، نفس الأمر في بقية المراكز.

وسيواجه مانشستر سيتي صاحب المركز الـ22 في الملحق أحد فريقي إما ريال مدريد أو بايرن ميونيخ صاحبي المركزين الـ11 والـ12 في مواجهة نارية منتظرة للفريق الإنجليزي.

ويمكن لعمر مرموش نجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة بدءًا من مرحلة الملحق بشكل طبيعي مع الفريق.

ولن تجنب القرعة فريقين من نفس البلد، حيث سيلتقي باريس سان جيرمان أمام منافس فرنسي في الملحق إما موناكو أو بريست.

ويمكن أن تشهد مرحلة الملحق قمة إيطالية بين يوفنتوس وميلان.

موعد قرعة مرحلة الملحق في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة

وستقام المباريات الإقصائية المؤهلة لدور الـ16 في المواعيد التالية:

الذهاب يومي 11 و12 فبراير والإياب 18 أو 19 فبراير.

وستقام القرعة وفقا للنظام التالي:

موناكو أمام (بنفيكا أو باريس سان جيرمان)

بريست أمام (بنفيكا أو باريس سان جيرمان)

وينتظر ليفربول وبرشلونة الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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أتالانتا أمام (سبورتنج لشبونة أو كلوب بروج)

بوروسيا دورتموند أمام (سبورتنج لشبونة أو كلوب بروج)

وينتظر ليل وأستون فيلا الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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ريال مدريد أمام (سيلتيك أو مانشستر سيتي)

بايرن ميونيخ أمام (سيلتيك أو مانشستر سيتي)

وينتظر أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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ميلان أمام (فينورد أو يوفنتوس)

أيندهوفن أمام (فينورد أو يوفنتوس)

وينتظر أرسنال وإنتر الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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وتقام مباريات دور الـ16 في المواعيد التالي:

الذهاب 4 أو 5 مارس والإياب 11 أو 12 مارس