الصفقة الثانية.. الوداد المغربي يتعاقد مع لاعب بلد الوليد
الأربعاء، 29 يناير 2025 - 18:40
كتب : FilGoal
أتم نادي الوداد المغربي صفقة التعاقد مع ميكائيل مالسا لاعب بلد الوليد ويلفانتي السابق.
ميكايل مالسا
النادي : الوداد الرياضي
وبات مالسا الصفقة الثانية لنادي الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأعلن الوداد اليوم الأربعاء، ضم مالسا بشكل رسمي في صفقة انتقال حر.
وسبق لمالسا اللعب في أندية سوشو الفرنسي وليفانتي والباستي وليفانتي وبلد الوليد بالدوري الإسباني.
وتعاقد الوداد في وقت سابق مع فهد موفي ليصبح مالسا الصفقة الثانية لفريق المدرب رولاني موكوينا.
ويحتل الوداد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 33 نقطة بفارق أقل 10 نقاط عن نهضة بركان متصدر الترتيب.
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