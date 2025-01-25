حسني فتحي لـ في الجول: الزمالك على أعتاب ضم مدافع مصر للمقاصة

السبت، 25 يناير 2025 - 19:05

كتب : إبراهيم رمضان

مهند بكري - مصر للمقاصة

يقترب الزمالك من حسم صفقة دفاعية بضم مهند بكري لاعب مصر للمقاصة.

وصرّح حسني فتحي مدير الكرة لنادي مصر للمقاصة لـ FilGoal.com: "الزمالك وصل معنا لمرحلة متقدمة لضم مهند بكري".

وأضاف "الصفقة اقتربت من الحسم وجلسة أخيرة خلال ساعات لإتمام التعاقد".

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وكشف "مهند من اللاعبين الأساسيين في الفريق، خاض 12 مباراة مع الفريق ومن العناصر التي نبني عليها الفريق".

وأتم "لن نقف أمام مستقبل اللاعب وسنوافق على رحيله للأبيض".

ويشغل مهند بكري (مواليد 2002) مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ويسعى الأبيض لضم صفقة دفاعية، بعدما تعرض حمزة المثلوثي مدافع الفريق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع محمد ربيعة مدافع سموحة لمعرفة مطالبه الشخصية.

وتأتي تلك الخطوة قبل التقدم بعرض رسمي لنادي سموحة لضمه.

وعلم FilGoal.com أيضا إن الزمالك يدرس التعاقد مع زين الدين بلعيد ولكن الأمور المالية تمنعه من دخول في مفاوضات رسمية حتى الآن.

سياسة الزمالك في الانتقالات الشتوية هى الانتقالات الحرة أو الإعارات المجانية على غرار بنتايك وميشالاك لحين توفير السيولة المالية.

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