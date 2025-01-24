الزمالك يعلن إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

الجمعة، 24 يناير 2025 - 13:53

كتب : إبراهيم رمضان

حمزة المثلوثي

أعلن نادي الزمالك إصابة التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض المثلوثي للإصابة في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها المثلوثي.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "الأشعة التي خضع لها المثلوثي أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى"

وأشار "سيتم ترتيب إجراءات سفر حمزة المثلوثي إلى الخارج والخضوع لجراحة الرباط الصليبي".

وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا منه.

وفاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل جوناثان نجويم هدف المباراة الوحيد بعد تبادل للكرة مع علي زعزع.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول بعد 8 جولات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.

وبذلك تكون جميع فرق الدوري نجحت في تحقيق الانتصار خلال الموسم الحالي.

المثلوثي الزمالك حمزة المثلوثي
نرشح لكم
مصدر من زد يكشف لـ في الجول آخر تطورات صفقة انتقال العش إلى الأهلي رئيس مودرن: لأول مرة يظهر فكر المدرب أمام الزمالك.. وسبب تراجع النتائج في البداية ألو إيجيبت يكشف لـ في الجول حقيقة حصول لاعبه على إنذارين أمام النجوم القسم الثاني ب - النجوم يطالب بإعادة مباراة ألو إيجيبت "لما بدر منه بعد المباراة".. إيقاف مسؤول مهمات فريق الزمالك تقرير دنماركي: عرض لشراء وسام أبو علي يساوي ضعف ما دفعه الأهلي.. وموقف الأحمر لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: لهذا السبب وقعنا مع مرموش.. ويمكنه اللعب أمام تشيلسي 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه لضم السلوفيني جراديشار.. والتفاصيل المالية للصفقة 34 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أنشيلوتي: لا تزعجني الأسئلة عن فينيسيوس.. وفالفيردي الأكثر اكتمالا في العالم 49 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من زد يكشف لـ في الجول آخر تطورات صفقة انتقال العش إلى الأهلي 58 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر ماريسكا - عن ضم جارناتشو وصفقات يناير.. وفرص تشيلسي في الفوز بالدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الكرة المصرية
الثاني.. برشلونة يمدد عقد جيرارد مارتن حتى 2028 2 ساعة | الدوري الإسباني
ناجلزمان مدربا لمنتخب ألمانيا حتى يورو 2028 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025