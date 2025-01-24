الزمالك يعلن إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي الزمالك إصابة التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض المثلوثي للإصابة في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها المثلوثي.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "الأشعة التي خضع لها المثلوثي أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى"

وأشار "سيتم ترتيب إجراءات سفر حمزة المثلوثي إلى الخارج والخضوع لجراحة الرباط الصليبي".

وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا منه.

وفاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل جوناثان نجويم هدف المباراة الوحيد بعد تبادل للكرة مع علي زعزع.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول بعد 8 جولات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.

وبذلك تكون جميع فرق الدوري نجحت في تحقيق الانتصار خلال الموسم الحالي.